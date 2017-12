Korrewegschutter houdt de kaken op elkaar

Azim A., die als hoofdverdachte wordt gezien van de geruchtmakende schietpartij aan de Korreweg in Groningen, moet in februari voor het eerst voor de rechter verschijnen.

Het gaat om een zogeheten pro forma zitting. De exacte datum staat nog niet vast, meldt een woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland.

'Ik kan daar verder niets over zeggen'

A. beroept zich op zijn zwijgrecht, zegt zijn advocaat Guy Weski in Rotterdam. 'Hij kiest daarvoor, omdat hij dat het beste vindt. Ik kan daar dus verder ook niets over zeggen, want dan doorbreek ik zijn zwijgrecht en bovendien schend ik dan mijn beroepsgeheim.'

Klopjacht

Op 15 oktober werd een student op de Korreweg neergeschoten. Het slachtoffer raakte daarbij tot zijn middel blijvend verlamd. Na een klopjacht van drie weken pakte een arrestatieteam van de politie A., de vermoedelijke schutter, op in een leegstaande studentenflat in de wijk Selwerd.

