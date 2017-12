Nieuw onderzoek: 'slechts' 2800 gebouwen moeten versterkt worden

In het aardbevingsgebied voldoen 'slechts' 2.800 gebouwen niet aan de veiligheidsnorm. Dat zegt de NAM op basis van een nieuw onderzoek naar de risico's rond het gasveld.

De gebouwen die niet aan de norm voldoen, moeten versterkt worden. De versterkingsopgave zou dan veel kleiner zijn dan tot nu toe gedacht.

Kans op overlijden

De zogenoemde Hazard and Risk Assessment (HRA) toont volgens de NAM aan dat er geen gebouwen in het bevingsgebied staan, waarbij het risico groter is dan dat één op de 10.000 mensen komt te overlijden in een gebouw dat instort.

Wel zijn er 2.800 gebouwen waarbij de kans op overlijden door instorting kleiner is dan één op 10.000, maar nog altijd groter dan één op 100.000. Aan die gebouwen moet dus wat gebeuren.

Pleisterwerk

Bij een winningsniveau van 24 miljard kubieke meter per jaar rekent de NAM er bovendien op dat de komende vijf jaar 2.500 gebouwen in Groningen schade aan het pleisterwerk gaan krijgen. Maar die schattingen lopen uiteen van 1.000 in een gunstig scenario tot 6.000 gebouwen in het meest ongunstigste scenario.

De kans op grotere schades door aardbevingen is de komende vijf jaar minder dan één procent, zo blijkt uit het onderzoek.

De NAM verwacht de komende vijf jaar zo'n 35.000 schadeclaims te krijgen, maar het gasconcern houdt rekening met een minder aantal daadwerkelijke schades.

NAM op afstand?

Het onderzoek komt op een moment, waarop gesproken wordt om de NAM uit het proces te halen van de schadeafhandeling, de versterkingopgave en het meebepalen van het winningsniveau. Het gasconcern stelt dan ook dat het onderzoek een opdracht is uit 2016.

Wat de resultaten uiteindelijk betekenen voor de versterkingsopgave in Groningen, laat de NAM dan ook over aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

