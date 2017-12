VOLE tegen drones op Eelde

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) maakt zich ernstig zorgen over de plannen om op Groningen Airport Eelde te gaan vliegen met drones.

Volgens VOLE 'worden procedures omzeild en zijn er andere testlocaties waar wel zonder gevaar en overlast voor de omgeving kan worden gevlogen.'

Volgens VOLE is er geen onderzoek gedaan naar nut- en noodzaak van dit plan.

Ook en is er geen overleg geweest met de omgeving. Bovendien zijn er volgens VOLE al voldoende testlocaties voor drones en zullen ze over het Nationaal Park Drentsche Aa en de Landgoederenzone Eelde gaan vliegen.

Toestemming

Eelde kreeg in oktober dit jaar toestemming van demissionair staatssecretaris Dijksma om met drones te gaan vliegen.

VOLE heeft inmiddels een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Daarin vraagt VOLE om het besluit om met drones te gaan vliegen in te trekken tot dit is geregeld in het nieuwe luchthavenbesluit.

In rekening brengen

Bovendien vraagt VOLE om nogmaals te kijken naar de kosten van de luchtverkeerleiding op Eelde. Die moet volgens VOLE volledig in rekening worden gebracht bij Groningen Airport Eelde.

Die Kamercommissie vergadert over luchtvaart op 25 januari en dan wil VOLE opnieuw de zaak onder de aandacht brengen van de politiek.

Lees de brief aan de Kamercommissie hier