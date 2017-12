Dit weekend in Groningen: pracht en praal in de dagen voor kerst

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het kerst. Maar dit weekend kun je al geheel in kerstsfeer doorbrengen. Romantisch met z'n tweetjes een lichtroute lopen of met het hele gezin genieten van een heuse kerstparade. Het kan allemaal in onze provincie.

1) Wintercircus in Veendam

Dit circus wordt gezien als hét Nederlandse antwoord op Cirque du Soleil. Op het podium van Theater Van Beresteyn in Veendam staat een compleet pretpark. Er worden handstanden gemaakt op botsauto's en zes teckels stelen de harten van het publiek. Het Wintercircus geeft twee voorstellingen op zaterdag: om 15:00 en om 19:00 uur. Een mooi begin van je kerstvakantie.

2) Verlichte kerstparade in Pekela

Je hoeft niet naar Disneyland om een verlichte kerstparade te zien. Een stoet van verlichte voertuigen rijdt zaterdag vanaf 17:00 uur van de koppelsluis in Boven Pekela naar de kerstmarkt bij MFC De Binding in Oude Pekela. Natuurlijk is er ook een verkiezing van het mooiste verlichte voertuig.

3) Lichtjesroute Muntendam

Zin om zaterdagavond een romantische wandeling te maken door de Heemtuin in Muntendam? Je kunt tussen half zes en half negen beginnen aan de route, die verlicht is door waxinelichtjes in duizend glazen potten. Onderweg word je getrakteerd op toneel, muziek en zang.

4) Kinderkerstnacht

Wil je met jouw (klein)kind naar een kerstnachtdienst, maar begint die te laat? Dan is misschien de kinderkerstnacht in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum iets voor jullie. Vanaf 19:00 uur speelt een groep kinderen een kerstspel en gezamenlijk worden kerstliederen gezongen. Na afloop is er voor iedereen wat te eten en te drinken.

5) Openluchtkerstnachtdienst in Kornhorn

Voor de echte bikkels is er zondagavond een kerstnachtdienst in de open lucht. Op het Kerkplein in Kornhorn leest commissaris der Koning René Paas om 20:00 uur het kerstevangelie voor. Na afloop is er warme chocolademelk.

Goed weekend en alvast fijne kerstdagen!