'Groningen moet gewoon spectaculair winnen van Sparta'

FC Groningen verloor dit seizoen alle drie de eredivisieduels tegen een club uit Rotterdam, zondag kan de ploeg in het eigen Noordlease Stadion revanche nemen op Sparta.

'Elke keer als ik in de uitzending kom blijkt de Rotterdamse club te winnen', zegt verslaggever Sinclair Bisschop van RTV Rijnmond in een voorbeschouwing op Radio Noord. Ook Feyenoord en Excelsior wonnen van de FC, laatstgenoemde afgelopen weekend.

'Dus eigenlijk ga ik ervan uit dat Sparta ondanks de crisis misschien toch wel voor een stunt kan zorgen.'

Trainer ontslagen

Want crisis is het bij Sparta. Afgelopen weekend kreeg de club een mokerslag van Feyenoord: 0-7. Het kostte trainer Alex Pastoor zijn baan. 'De club staat in brand', zegt Bisschop.

Sparta speelt het hele seizoen al defensief, volgens RTV Noord-verslaggever Elwin Baas is dat geen voordeel voor de FC. 'De interim-trainer heeft ook gezegd eerst de boel achterin te willen dichthouden. Dus Groningen verwacht een zeer compact en goed georganiseerd Sparta.'

Dolf Roks heeft Sparta één duel onder zijn hoede, na de winterstop staat volgens Bisschop mogelijk oud-bondscoach Dick Advocaat als trainer op het veld.

'Ik verwacht een saaie wedstrijd'

Volgens Bisschop komt de neutrale toeschouwer zondag niet aan zijn trekken. 'Beide ploegen hebben de punten zó hard nodig, er zal spanning opstaan. Sparta speelt het hele jaar al niet goed, Groningen heeft ook niet veel wedstrijden gespeeld waarin spektakel te zien was. Ik verwacht een saaie wedstrijd, met twee teams die niet willen verliezen.'

'Groningen moet gewoon drie punten pakken'

Baas: 'Groningen moet gewoon drie punten pakken en wel op de manier zoals ze in de tweede helft tegen PSV gespeeld hebben. Er was sprake van een opgaande lijn, maar de wedstrijd tegen Excelsior was wel weer een enorme klap terug, vind ik. Er moet gewoon spectaculair gewonnen worden. Tegen Excelsior was de tweede helft niet om aan te gluren, dus het zal anders moeten.'

