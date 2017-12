'Nog maanden zocht ik op Oost-Europese marktplaatsen naar onze dieren'

Wie ging ervandoor met 21 alpaca's? Die vraag lag begin dit jaar op de lippen van de familie Moed uit Westerlee. De zorgvuldig uitgevoerde diefstal vond plaats in de nacht van 19 op 20 januari. Voor fokker Jeroen Moed het begin van een maandenlange zoektocht naar zijn exclusieve fokdieren.

Natuurlijk deed de familie Moed direct aangifte van de brutale dierenroof, maar de uitkomst van het politieonderzoek stond eigenlijk bij voorbaat al vast. De dieren zijn voorgoed verdwenen en ook van de daders ontbreekt elk spoor. 'Er is een rechercheur op de zaak gezet, maar daar hebben we nooit meer iets van gehoord.'



Ik heb nog maandenlang Oost-Europese marktplaatsen afgezocht, op zoek naar onze Alpaca's Jeroen Moed - Alpacafokker

Honderd procent zeker weet hij het niet, maar Moed denkt dat zijn dieren naar Oost-Europa getransporteerd zijn om daar verhandeld te worden. 'Ik heb nog maandenlang Oost-Europese marktplaatsen afgezocht, op zoek naar onze Alpaca's.' Of hij ze zou herkennen? 'Ik niet, maar mijn vader en broer kunnen dat wel. Zeker als hun chipnummers in beeld zijn, maar dat zal wel niet.'

Geen papieren? Geen probleem

Die chip en het ontbreken van het benodigde papierwerk, zien handelaren in die contreien voor het gemak vaak door de vingers. 'Wanneer je die chip scant, zie je dat wij de eigenaar zijn. Maar in dat soort landen nemen ze het daar niet zo nauw mee. Daar hebben ze waarschijnlijk niet eens een scanner.'

De hoop dat hij zijn dieren ooit nog vindt, heeft hij inmiddels opgegeven. 'Nu is het al te laat.'



Een dag na de diefstal overleed er nog een dier aan de gevolgen van stress. Dat neem je wel mee naar bed Jeroen Moed - Alpacafokker

De diefstal en de nasleep ervan zorgden voor veel stress bij de familie. 'Je hebt er een hoop gedonder van', blikt Moed terug. 'Zoiets kost veel tijd en energie.' Omdat elk dier 2000 euro waard is, liep de schade op tot ruim een halve ton. De verzekering dekte slechts een deel. Maar geld is niet alles, stelt Moed. 'Vooral het leed van de gestolen dieren doet me pijn. De dieven hebben veulens bij hun moeders weggehaald en een dag na de diefstal overleed er nog een dier aan de gevolgen van stress. Dat neem je wel mee naar bed.'

Tijd om bij de pakken neer te zitten, had Moed niet. Hij moest het vernielde hek bij het weiland repareren en ook het verouderde beveiligingssysteem - 'we konden niet inzoomen en de nachtvisie was onscherp'- kreeg een vervanger.

Kudde aanvullen

Maar met de grootste klus is de fokker nog steeds bezig. De dieven sloegen een groot gat in de omvang van de kudde en dat is niet zomaar gedicht. 'De 21 gestolen Alpaca's zijn exclusieve fokdieren met een goede bloedlijn. Die zijn niet zomaar op de markt te vinden, zoals schapen. Je moet goed om je heen kijken. Het is dus niet makkelijk om de kudde aan te vullen.'

Gelukkig helpt de natuur de familie een handje mee. 'Sinds de diefstal zijn er al 13 veulentjes geboren. Dat is natuurlijk prachtig.'

