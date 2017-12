Taakstraf en jeugddetentie na inbraakgolf

Een 20-jarige man uit Haren heeft voor meedere inbraken een taakstraf van 150 uur en 60 dagen voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd gekregen. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van bijna zevenhonderd euro.

De rechtbank vindt het bewezen dat hij vorig jaar november betrokken was bij meerdere inbraken. Een medeverdachte in de zaak werd in juli van dit jaar al veroordeeld. De rol van de man uit Haren was kleiner.

In de auto zitten

Zo bleef hij in de auto zitten toen de andere twee uit een huis in Siddeburen politie-uniformen, medailles en een autosleutel meenamen. En ook bij het stelen van een auto, bleef hij in zijn eigen auto zitten.

Een van de mannen waarmee hij op dievenpad ging, was als een vaderfiguur voor hem, vertelde de advocaat tijdens de zitting. Hij vond het moeilijk om nee te zeggen.