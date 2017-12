Kwart Groningers wil 'zo snel mogelijk' verhuizen

Een voorbeeld van een nieuwbouwproject in Lewenborg in Stad (Foto: Lefier)

Een kwart van de Groningers die de RTV Noord-enquête over de woningmarkt heeft ingevuld geeft aan 'zo snel mogelijk' uit hun huidige woning te willen. Meestal lukt dat niet. Grootste blokkade: geld.

Ruim vijfhonderd Groningers vulden de vragenlijst in, die zowel ging over huur- als koopwoningen. De enquête stond bij ons op de site, maar ook bij de NOS en alle andere regionale omroepen.

Langer wachten op woning

De resultaten in Groningen komen aardig overeen met het landelijke beeld. Waarbij de stad Groningen wel een uitzonderingspositie inneemt. Daar geven mensen aan dat ze langer moeten wachten op een woning, vooral in het middenhuur-segment.

De stad bevindt zich in dat opzicht in gezelschap van steden als Zwolle en Maastricht, maar ook in de hele Randstad dient dit probleem zich aan.

Tussen wal en schip

Het gaat dan om mensen die tussen wal en schip vallen. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een goede hypotheek te krijgen of een hogere huur te kunnen betalen.

Woningen die wel betaalbaar zijn voor deze groep, zijn populair en dus schaars. Een aantal mensen geeft in onze enquête aan dat ze al jaren op een dergelijke woning wachten.

Sociale huurwoning

Hans Werker woont sinds twee jaar in een sociale huurwoning in de stadswijk De Wijert in Groningen. Een woning kopen kan hij niet, daarom is hij aangewezen op een sociale huurwoning. Hij wil verhuizen omdat zijn huidige woning slecht onderhouden is.

'Ik heb een raam zowel met tape als met kit dichtgemaakt en de kozijnen zijn verrot', zegt Werker. 'Het waait binnen net zo hard als buiten. Ik heb geen huurpunten om voor een andere woning in aanmerking te komen. Toen ik hier kwam wonen zijn mijn punten weer naar nul gegaan. Ik moet hier dus wel blijven.'

Tienduizend woningen erbij

De gemeente Groningen maakte vorige week bekend dat er alleen in de stad al tienduizend woningen bijkomen in de komende vier jaar. Maar dan hebben we het wel over allerlei prijsklassen.

De schatting is dat er landelijk behoefte is aan 75.000 middenhuurwoningen. Een speciale landelijke commissie komt begin januari met aanbevelingen om de schaarste bij de middenhuur aan te pakken.

28 maanden

Gemiddeld geven huurders aan dat ze 28 maanden zoeken naar een nieuwe woning. De zoektocht naar een sociale huurwoning duurt zelfs nog vijf maanden langer. Huizen in de vrije sector zijn iets makkelijker te vinden (16 maanden) en kopers doen er gemiddeld 14 maanden over.

Enquête

De enquête richtte zich op mensen die nu of op termijn willen verhuizen. Maar veel Groningers gaven in de vragenlijst ook aan dat ze dat helemaal niet weg willen. 'Ik woon prima waar ik nu woon', was ook een veelgehoorde reactie.

De resultaten van de enquête zijn niet representatief voor heel Groningen, maar geven wel een beeld van de problemen waar woningzoekers tegenaan lopen. Omdat er ook privacygevoelige informatie in de vragenlijst staat publiceren we de enquête niet in zijn geheel.

