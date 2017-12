Burgemeester Den Oudsten is blij met seintje bij vrijkomen crimineel

Burgemeester van Groningen Peter den Oudsten vindt het een goede zaak dat hij een seintje krijgt wanneer een gedetineerde vrijkomt en vervolgens in zijn gemeente gaat wonen.

Maatregelen Dekker

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil het geven van zo'n seintje vanaf 2018 invoeren. Uit onderzoek van justitie blijkt dat bij de helft van alle vrijlatingen de uitwisseling van informatie tussen gemeenten en gevangenissen onvoldoende is. Gevangenen kunnen nu nog voorkomen dat de einddatum van hun straf wordt doorgegeven, dat is straks van de baan.

Wisselgeld

Gemeenten moeten wel met wisselgeld over de brug komen om een seintje te krijgen. Voorwaarde is dat zij een programma hebben om de re-integratie van de gedetineerde te starten.

Seintje bij elke crimineel?

Toch hoeft Peter den Oudsten niet van elke crimineel die vrijkomt te weten of diegene in de gemeente Groningen komt wonen. 'Dat gaat mij wat ver, het gaat mij om het maatschappelijk risico. Niet elke gedetineerde heeft een maatschappelijk risico.'

Meepraten voor vrijlating

Den Oudsten is dus blij met de maatregel van de minister, maar hij wil ook graag voor de vrijlating al worden betrokken bij de terugkeer.

'Voor vrijlating moet de opvatting van een burgemeester gevraagd worden. Om te kijken of het in het belang is van de buurt waarin hij gaat wonen.'