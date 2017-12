'Vroeg signaleren kan incidenten met verwarde personen voorkomen'

'Hoe eerder we problemen kunnen signaleren, hoe minder de kans dat een situatie met een verward persoon escaleert op straat.' De politie Stad en Haren en GGZ-instelling Lentis werken nu ruim een jaar samen om problemen met verwarde personen vroegtijdig te signaleren.

Uitstekend

'De proef bevalt uitstekend', zegt Siard Heidanus. Hij is wijkagent in de Korrewegwijk in de Stad. Eén keer in de week komt een GGZ-medewerker op het bureau om situaties met verwarde personen te bespreken.

'We willen zo vroeg mogelijk de verwarde medemens in beeld brengen. Zo kunnen we zo snel mogelijk passende zorg aanbieden en incidenten hopelijk voorkomen', zegt Heidanus.



Juiste pad

Janet Scholten is sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Lentis en werkt samen met Heidanus in de Korrewegwijk. Ze onderstreept het belang van de samenwerking. 'Als de verwarring van een persoon psychiatrische grondslag heeft, is het belangrijk dat de persoon op het juiste pad terecht komt en niet een nacht in de cel doorbrengt. Dat heeft voor deze personen vaak geen zin', zegt Scholten.

Sinds februari dit jaar is er een speciaal Crisis Beoordelings Locatie ingericht om deze mensen op te vangen.



Proef verder uitrollen

Als het aan wijkagent Heidanus ligt, wordt de proef verder uitgerold. Hoe dat precies vorm moet krijgen weet hij nog niet. 'Het mooiste zou zijn dat een GGZ-medewerker vaker op meldingen afgaat. Zij hebben het voortouw in de zorg. Wij in de openbare orde.'