NCG Hans Alders: '2800 is veel te laag'

Het aantal van 2800 woningen dat volgens de NAM versterkt zou moeten worden om in heel Groningen de veiligeheidsnorm te halen, is veel te laag. Dat zegt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in reactie op de publicatie van dat aantal.

De NAM baseert zich op nieuw onderzoek naar de risico's rond het gasveld. Alleen gebouwen die niet aan de norm voldoen, moeten versterkt worden. De versterkingsopgave zou dan veel kleiner zijn dan tot nu toe gedacht.

Kans op overlijden

De zogenoemde Hazard and Risk Assessment (HRA) toont volgens de NAM aan dat er 2.800 gebouwen waarbij de kans op overlijden door instorting groter is dan één op 100.000. Aan die gebouwen moet dus wat gebeuren. Er staan geen gebouwen in het bevingsgebied, waarbij het risico groter is dan dat één op de 10.000 mensen komt te overlijden in een gebouw dat instort.

Enorm gat

Volgens de NCG zijn deze, statistisch berekende, aantallen van NAM veel lager dan de NCG in de praktijk tegenkomt: 'Uit de eerste inspecties en berekeningen die onder regie van NCG in de kern van het aardbevingsgebied zijn uitgevoerd, blijken alle gebouwen te moeten worden versterkt. Het gaat dan om ongeveer 3.000 gebouwen. Daarnaast zijn tot op heden al meer dan 2.000 zogenoemde vallende objecten versterkt en de verwachting is dat daar nog ongeveer 1.500 van volgen. Er zit dan ook een enorm gat tussen de statistische benadering van NAM en de daadwerkelijk aangetroffen versterkingsopgave.'



Moeilijke inschatting

De NCG stelt dat dit gat niet eenvoudig te verklaren is, laat staan snel te dichten: 'Vooralsnog is de verwachting dat een veelvoud van de door NAM statistisch ingeschatte aantallen gebouwen dienen te worden versterkt. Om hoeveel gebouwen het uiteindelijk gaat, is momenteel zeer moeilijk in te schatten.'

De NCG heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken geadviseerd uit te gaan van de daadwerkelijk geconstateerde versterkingsopgave in de praktijk en niet de statistische analyse van NAM te volgen.

