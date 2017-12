Goed nieuws: de das voelt zich weer thuis in Westerwolde

De das is terug in Westerwolde (Foto: Jelka Vale/Staatsbosbeheer Groningen)

Hij is terug en lijkt van plan te blijven. Boswachters in Westerwolde kunnen hun geluk niet op nu de das er een definitief huis heeft gevonden. Nadat het dier eerder in enkele andere plaatsen opdook, is hij na een afwezigheid van tientallen jaren ook hier terug.

Dat schrijft boswachter Jelka Vale in haar blog.

Geschikt leefgebied

'We wachten al jaren op zijn komst, want met het kleinschalige en afwisselende landschap is Westerwolde een uitermate geschikt leefgebied. Bossen om een burcht in te bouwen, om in te slapen en jongen groot te brengen. Graslanden om naar voedsel te zoeken (ze smullen van regenwormen) en de houtwallen als route tussen het bos en de graslanden.'

Apetrots

De das bewoonde voor het laatst in de jaren zestig een burcht in Westerwolde. Waarom zijn terugkeer zo lang duurde, weer Vale niet. 'Dat is onduidelijk. Daarom zijn we nu ook apetrots dat hij eindelijk de weg naar Westerwolde heeft gevonden.

De dassenbevolking groeit overigens gestaag in onze provincie, met inmiddels zo'n twintig bewoonde burchten. Ook in de Onlanden dook het dier al op.

De das werd met een verborgen camera gefilmd.

Lees ook:

- Das gespot: 'Een compliment voor de Onlanden'