Noord Vandaag: Gourmetten met Kerst. Wat is dit jaar de trend?

Gourmetten met Kerst is nog altijd ongekend populair. Maar hoe geef je nou een persoonlijke twist aan dat gourmetpakket van de supermarkt of slager?

Volgens Carolina Verhoeven van het Culinair Erfgoed wordt gourmetten dit jaar in een nieuw jasje gestoken. 'Zoute bonen, gebakken aardappeltje en een in honing bereide appel', is haar tip. Maar d'r hoort natuurlijk wel een stukje vlees bij. (06.15)

Verder in Noord Vandaag:

- Een nieuw bedrijf vestigt zich in de Eemshaven. En dat levert 275 nieuwe arbeidsplaatsen

op. 'Het is een grote vis en da's goed voor Groningen Seaports', zegt direct Cas König van Seaports. (01.20)

- Janine Abbring is een van de drie genomineerden voor de titel Groninger van het Jaar. 'Een enorme verrassing, maar ik ga echt niet op mezelf stemmen', aldus de tv-presentatrice. 'Ik had het niet in de gaten kreeg plotseling een app-berichtje van mijn vader, die knapte uit elkaar van trots.' (05.00)

- Eerste Kerstdag, waar gaat men naartoe? 'Naar mijn schoonmoeder, da's traditie', zeggen veel Groningers. Niet iedereen lukt dat: 'Ik mot aan 't waark.' (11.00)

- En een terugblik op een bijzondere diefstal, eerder dit jaar. In januari werden er in Westerlee een aantal alpaca's gestolen. Ze zijn nog altijd spoorloos. (15.45)

- Een terugblik op de volleybalwedstrijd van Abiant/Lycurgus tegen het Duitse Duitse Düren. Er moest een golden set aan te pas komen om uit te maken wie naar de volgende ronde van de Europa Cup mocht. De Stadjers verloren. 'Maar soms kan verliezen ook mooi zijn', aldus presentator Marcel Nieuwenweg (18.13)

