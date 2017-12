Kandidaat Groninger van het Jaar uitgelicht: Janine Abbring

Cabaretier Freek de Jonge, presentatrice Janine Abbring en ondernemer Max Holthausen zijn genomineerd voor de titel Groninger van het Jaar. We stellen de kandidaten deze week één voor één in een filmpje aan je voor. Als derde: Janine Abbring.

Janine Abbring, geboren Groningse, is programmamaker, tekstschrijver, journalist en presentatrice. Ze presenteerde verschillende televisieprogramma's bij RTV Noord, was reporter voor de rubriek De Jakhalzen in De Wereld Draait Door en presenteerde Vroege Vogels.

Momenteel is ze eindredacteur van de satirische talkshow Zondag met Lubach. Daarmee wint ze dit jaar de Televizierring. Daarnaast presenteert ze het avondvullende interviewprogramma Zomergasten. Voor het Zomergasten-interview met burgemeester Eberhard van der Laan ontvangt ze eerder dit jaar de Sonja Barend-Award voor het beste interview van het jaar.

Even voorstellen: Janine Abbring:



Wat vindt ze zelf van haar nominatie? Dat zie je in dit filmpje:



Stemmen op een van de drie kandidaten kan tot en met 28 december 23:59 uur. Dat kan op RTVNoord.nl/GvhJ.

De andere kandidaten

Maandag stelden we Freek de Jonge al aan je voor, woensdag Max Holthausen.

