Derde aardbeving in december bij Zeerijp

Vrijdagavond werd Zeerijp voor de derde keer deze maand opgeschrikt door een aardbeving. Deze keer eentje met een kracht van 1.7 op de schaal van Richter.

Begin december waren er ook al twee bevingen bij het dorp, die hadden een magnitude van 1.3 en 1.7.

Het was de tiende aardbeving deze maand in de provincie Groningen. De meeste vonden plaats in Zeerijp en omgeving. De zwaarste was op 10 december bij 't Zandt (2.1).



Zorgen

Eerder deze maand maakte burgemeester Rodenboog van Loppersum zich nog zorgen over de toename van het aantal bevingen.

Lees ook:

- Burgemeester Rodenboog maakt zich zorgen over toename bevingen

- Aardbeving van 2.1 in 't Zandt

- NAM onderzoekt recente aardbevingen