Teddy Gipson maakt het seizoen af bij Donar. De 37-jarige Amerikaan tekende in oktober een contract voor twee maanden bij de Groninger basketballers, maar dit contract wordt dus verlengd.

Donar trok Gipson aan in verband met de langdurige blessure van Arvin Slagter. Hij is inmiddels hersteld, maar Gipson heeft indruk gemaakt tijdens zijn verblijf in Groningen.

Daarom is besloten de Amerikaan voor de rest van het seizoen in te lijven.