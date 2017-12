Deel dit artikel:











Marcel Hensema pakt Stadsschouwburg in met Mijn Vrede (Foto: NNT\Reyer Boxem)

Na een aantal try-outs in de provincie ging vrijdagavond in een uitverkochte Stadsschouwburg in Groningen 'Mijn Vrede' van Marcel Hensema in premiere. 'Mijn Vrede' is het derde solo-programma dat Hensema maakt voor het Noord-Nederlands Toneel.

De zegetocht van Hensema langs de Groninger podia begon met de voorstelling 'Mijn Ede'. Daarin vertelde de geboren Winschoter op hilarische manier over zijn jeugd in Hoogezand. Daarna volgde de voorstelling 'Mijn Tweede' en nu dus 'Mijn Vrede'. Een voorstelling waarin Hensema zijn versie van het kerst- en het scheppingsverhaal geeft. Spanning zit er na afloop nog steeds in Voor aanvang loopt Hensema schijnbaar ontspannen door de zaal. Een praatje hier, een praatje daar. Na afloop blijkt hij toch last te hebben van gezonde spanning. 'Ik vond het een hartstikke leuke avond', vertelt hij erover. 'Ik ben wel gespannen op zo'n première en dat zit er nu na afloop nog steeds een beetje in. Het duurt even voor je weer landt.' Van zijn apropos door zijn vrouw 'Ik had de zaal inderdaad op mijn hand, maar mijn vrouw zat op de tweede rij en die ken ik zo goed dat ik precies weet wat ze denkt en dat is het allerengste. Spelen voor mensen die je kent. Ik raakte even van mijn apropos maar volgens mij vond zij het ook allemaal erg mooi.' Sterreporter Alfred Venema Hensema heeft het publiek dan al meegenomen naar de schepping van de wereld. Net als het kerstverhaal speelt dat zich in de wereld van Hensema allemaal af in Groningen. Een van zijn bekendste typetjes, sterreporter Alfred Venema van Stadskanaal Digitaal heeft ook in dit stuk de lachers weer op zijn hand. Veiling voor Geuko Aan het eind van de voorstelling nodigt Hensema het publiek uit op het podium. Daar probeert hij door onder meer het veilen van een wedstrijdbal en vrijkaarten voor FC Groningen geld in te zamelen voor het zieke Winschoter jongetje Geuko. Marcel Hensema speelt 'Mijn Vrede' nog drie keer in de Stadsschouwburg. Vrijdagavond waren daar nog een paar kaarten voor beschikbaar. Lees ook: - 'Op de derde dag schept God het land en noemt het Grunnen'

