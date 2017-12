Henk Lameijer zegt politiek vaarwel

Fractievoorzitter Henk Lameijer van Fractie 2014 verlaat de gemeenteraad van Delfzijl. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart zwaait het raadslid af.

De 67-jarige Lameijer was bijna twintig jaar betrokken bij de politiek in de Havenstad.

Meerdere partijen

Hij was twaalf jaar raadslid. Aanvankelijk voor de PvdA en later voor Fractie 2014. Daar was de Delfzijlster de afgelopen jaren fractievoorzitter. Daarvoor was Lameijer tien jaar lang voorzitter van de gemeentelijke sportraad.

Vrije tijd

Lameijer vindt het mooi geweest: 'Ik ben lang actief geweest in de Delfzijlse politiek. Het is goed geweest zo. Ik ga nu meer van mijn vrije tijd genieten, al blijf ik wel betrokken bij onderwerpen op de politieke agenda.'

Afgelopen donderdag nam PvdA-raadslid Mario Brouwer afscheid van de raad. Hij kon het niet meer combineren met zijn werk.