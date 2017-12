Deel dit artikel:











Auto raakt van de weg en belandt in de greppel (Foto: Dennie Gaasendam)

Een bestelauto is in de nacht van vrijdag op zaterdag van de weg geraakt en in de greppel beland.

Het ongeluk gebeurde op de N367 tussen Nieuwe Pekela en Oude Pekela. Er waren geen andere auto's bij betrokken. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.