Minister hoopt 'binnen afzienbare tijd' op oplossing voor problemen schimmelwoningen

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken 'neemt aan' dat de problemen met schimmelwoningen in Bedum en Groningen 'binnen afzienbare tijd tot tevredenheid van de bewoners zijn opgelost'.

Dat schrijft ze in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA). Nijboer noemt de problemen in huizen in de Professoren- en Zeeheldenbuurt in Bedum en de stad-Groninger wijk Selwerd 'onaanvaardbaar'.

Klachten verhelpen

Ollongren laat weten dat de woningcorporaties die verantwoordelijk zijn voor de huizen waarin de problemen zijn 'op korte termijn in overleg met de bewonerscommissie werkzaamheden zal uitvoeren in de woningen om de klachten te verhelpen'.

