Vijf boetes en één rijbewijs ingevorderd bij 'kerstborrelcontrole'

Controle aan de Eikenlaan in Stad (Foto: Dennis Venema)

De politie heeft vrijdagavond bij meerdere alcoholcontroles in de stad Groningen vijf boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed.

Van één chauffeur is het rijbewijs ingevorderd, omdat hij meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed had.

1500 keer blazen

In totaal werd bij 1500 bestuurders een blaasproef afgenomen. De politie controleerde juist vrijdagavond, omdat er op die avond veel kerstborrels gehouden werden.