Arjen Robben stopt mogelijk na dit seizoen

Arjen Robben overweegt na dit seizoen een punt te zetten achter zijn loopbaan als voetballer.

De Bedumer zegt dat in een interview met de Volkskrant.

'Geen optie is uitgesloten'

'Alles kan. Ik kan stoppen, naar Amerika, nog één jaar Bayern, twee jaar Bayern. Geen optie is uitgesloten.' Robben heeft een aflopend contract bij zijn club Bayern München. 'Ik heb niets meer nodig om te zeggen: nu is mijn loopbaan af.'

Kleine kans op terugkeer naar Nederland

Veel supporters hopen dat Robben zijn carrière wil afsluiten in het shirt van FC Groningen, waar hij in 2000 debuteerde. Die kans lijkt niet zo groot, blijkt uit zijn woorden in de Volkskrant.

'Voor een terugkeer naar Nederland moet je goede redenen hebben. Voor mezelf heb ik er niets meer te winnen. Je kunt het nooit goed doen, met mijn loopbaan. Je kunt alleen verliezen.'

