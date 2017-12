Daklozen in Stad met goede schoenen de kerst in dankzij actie

Een groot aantal daklozen in de stad Groningen gaat met een paar goede schoenen de kerstdagen in. Schoenenzaak Happy Walker zamelde samen met klanten schoenen in, die zaterdagmiddag worden uitgereikt.

'We zitten tussen de 350 en 400 paar schoenen, op een gegeven moment konden we de tel niet meer bijhouden', zegt Jeroen van Gestel van de winkel. 'Een deel van de schoenen hebben we afgekeurd, maar zeker driekwart is nog in goede staat. Sommigen zelfs met het prijskaartje er nog aan.'

'Ze zijn mij wat te klein'

Ook een mevrouw die zaterdagochtend langskomt met een paar schoenen, brengt een zo goed als nieuw paar in. 'Het zijn nog heel mooie schoenen, maar ze zijn mij wat te klein.'

Ontstaan dankzij klanten

'Het idee is ontstaan door reacties van klanten, die allemaal wel schoenen in de kast staan hebben waar ze niks meer mee doen', vertelt Chris Prenger van de schoenenzaak. 'Wij vonden dat we iets met die schoenen moesten gaan doen.'

Leger des Heils

Ze worden zaterdagmiddag om 17:30 weggegeven, in samenwerking met het Leger des Heils en dagbesteding voor verslaafden het Twaalfde Huis.

Van Gestel: 'We laten de mensen die zich hebben aangemeld één voor één naar binnen gaan, dan kunnen ze een paar schoenen uitkiezen. Zodat ze warme schoenen hebben en minder pijnlijke voeten ook. Want als je veel loopt, heb je vaak pijnlijke voeten.'