Midden-Groningen schakelt inwoners in bij zoektocht naar burgemeester

De ambtsketen in 'aanbouw' (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Hoewel waarnemend burgemeester Rein Munniksma de Midden-Groningse ambtsketen nog omgehangen moet krijgen, start de nieuwe gemeente al voor het ontstaan de zoektocht naar de nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester.

Geheel in de stijl om de burgers meer bij de politiek te betrekken, gebeurt dat samen met de inwoners. Inwoners van Midden-Groningen kunnen in januari bijvoorbeeld op straat worden gevraagd om aan een enquête mee te doen.

De straat op

Raadsleden gaan de straat op en spreken daar mensen aan. Mariët Bosman, de fractievoorzitter van GroenLinks, kijkt ernaar uit: 'Ik denk dat het toch het beste werkt om mensen op straat aan te spreken. Dan is de drempel lager om wat te zeggen dan dat je bijvoorbeeld een enquête via de mail moet insturen.'

Bosman hoopt er in de gesprekken achter te komen welke eigenschappen mensen belangrijk vinden in een nieuwe burgemeester. Dat kunnen ze overigens ook digitaal kenbaar maken: via deze digitale enquête.

Specifieke kwaliteiten

Ten slotte organiseert Midden-Groningen ook een bijeenkomst in Zuidbroek, waar onder andere inwoners, dorpsverenigingen en ondernemers samenkomen om met elkaar te spreken over de 'specifieke kwaliteiten van de nieuwe burgemeester'.

Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen ontstaat op 1 januari 2018, uit een samenvoeging van Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. Ook Bellingwedde en Vlagtwedde gaan dan samen: die fusiegemeente heet Westerwolde.

Rein Munniksma (PvdA) neemt de burgemeestersrol waar tot er een Kroonbenoemde burgemeester is gevonden. Dit gebeurt waarschijnlijk tegen de zomer.

