Auto botst tegen boom en brandt uit (Foto: Sander Graafhuis/112 Groningen)

Aan de Kanaaldijk in De Punt is zaterdagmiddag een auto tegen een boom gereden en vervolgens in brand gevlogen.

De auto werd volledig verwoest door de vlammen. De chauffeur kon het voertuig op tijd verlaten. Waardoor hij met zijn auto tegen de boom botste, is niet bekend. Beeld: Sander Graafhuis/112 Groningen