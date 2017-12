Deze Dag: Het kerstwonder van de Langeleegte

In 1977 speelt SC Veendam een anoniem seizoen in de Eerste Divisie. Maar op Tweede Kerstdag komt Feyenoord op bezoek. Een kroniek van een zeldzaam hoogtepunt, op 26 december 1977, vandaag precies 40 jaar geleden.

De aankondiging in de krant van Kerstavond 1977 is al veelbelovend: 'Tweede Kerstdag zal ongetwijfeld als een historische dag in de geschiedenis van Veenkoloniale voetbalstichting SC Veendam worden bijgeschreven.'

De auteur van het artikel in het Nieuwsblad van het Noorden beseft zich dan nog niet dat hij profetische woorden schrijft. Veendam speelt op Tweede Kerstdag 1977 tegen Feyenoord. 'Een gevallen topclub', meldt diezelfde krant. Veendam-trainer Joop Oldejans voorspelt een groot spektakel.

En dat spektakel komt er. Veendam is in die jaren een club die in de marge van het betaalde voetbal meedraait. Vaak in de middenmoot, hier en daar een uitschieter, maar nooit eens strijden om de bovenste plaatsen voor promotie naar de Eredivisie.

De elf die het moeten gaan doen, de oudere Veendammers kunnen ze moeiteloos oplepelen. In het doel Dick Ploeger. Achterhoede: Lodenstein, Boiten, Lubberman en Wierenga. Middenveld: Brinkman, Swart en Korte. Voorin: Van der Land, Brouwer en Meijer.

Voor Feyenoord doet onder anderen een jonge Bennie Wijnstekers mee, en Aad Mansveld als grote zomeraankoop moet de ploeg dragen.

Dat lijkt nog te lukken ook. Feyenoord komt aan de Langeleegte, waar 12.000 toeschouwers hoopvol toekijken, zowaar op voorsprong. Al na zes minuten prikt Willi Kreuz namens de Rotterdammers de bal achter doelman Dick Ploeger.

'Maar we maakten het Feyenoord daarna heel moeilijk', zegt Jan Korte, die die dag als middenvelder 90 minuten lang zwoegt en lange passes geeft op André Brouwer en Geert Meijer. 'We werkten heel hard. Je kunt je voorstellen dat je je gewoon goed kunt opladen voor een tegenstander als het grote Feyenoord.'

Na die snelle achterstand doet Veendam er een schepje bovenop. Dat werpt zijn vruchten af. Topaankoop Aad Mansveld gaat na 17 minuten de fout in en Geert Meijer profiteert: 1-1. De duizenden Veendammers weten niet wat ze zien.

Na de thee gebeurt datgene wat vooraf voor onmogelijk wordt gezien. Veendam komt op voorsprong. Het is André Brouwer, die de Parel van de Veenkoloniën aan de leiding brengt. 'Daarna kregen we het in mijn beleving niet heel lastig', vertelt Korte. 'Natuurlijk was Feyenoord sterker, maar wij konden goed mee.'

Geluk kan Veendam die dag echter niet ontzegd worden, want in het tweede bedrijf raken zowel Aad Mansveld als Dick 'Knakkie' Schneider voor Feyenoord de paal.

Veendam houdt stand, én bekert verder. Het kerstwonder van de Langeleegte is geschied.

Voor Korte zelf is het na Tweede Kerstdag 1977 nog even spannend. 'Ik was in november net begonnen met werken bij de IB Groep', vertelt hij. 'Die week voor de wedstrijd tegen Feyenoord werd ik ziek. Maar ik deed er alles aan om tegen Feyenoord te voetballen.'

De maandag na Tweede Kerstdag meldt Korte zich vroeg op kantoor om aan het werk te gaan. 'Even later stond mijn chef voor mijn neus met een landelijke krant. Daar stond een grote foto op van de stunt, en ik was ook in beeld. 'Wat is dit?' vroeg hij. 'Ja mooi hè', zei ik.'

Alleen, Korte's chef vindt het niet zo mooi. 'Hij zei dat ik ziek was en het niet kon dat ik die wedstrijd had gevoetbald. Hij heeft me direct overgeplaatst naar een andere afdeling. Dat was een lekkere start bij mijn nieuwe werkgever, haha. Maar ik heb daarna nog 25 jaar met veel plezier bij de IB Groep gewerkt.'

Voor Veendam is de bekerwinst op Feyenoord direct een hoogtepunt. Een ronde later vliegen de Veenkolonialen er alsnog uit tegen Excelsior. Maar Tweede Kerstdag 1977 pakken ze de gevallen club uit de Parkstad nooit meer af.