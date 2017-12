Dickn's in Delfziel

'Maak dat je wegkomt schorriemorrie!', roept een edelman tegen een meisje dat vis uit zijn mand probeert te stelen. Als je niet beter wist zou je zeggen dat het 1847 was en niet 2017. Heel Delfzijl heeft zich zo vlak voor kerst ondergedompeld in de sfeer van Charles Dickens.

Verscheidene mensen zijn verkleed en lopen door het centrum van Delfzijl. Een groep sjiek geklede dames loopt voorbij, een paard met aardappelkar passeert en een man op stelten komt boven de mensenmassa uit.

Daarnaast is er ook genoeg muziek te horen in de havenplaats. Expeditie Grunnen presentator Ronald Niemeijer zingt 'Let it snow' mee met een groep Christmas Carolers. Verderop staat een complete band gehuld in kleding van vroeger kerstliedjes te spelen. Bekijk het filmpje hieronder of via deze link.