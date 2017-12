Abbingh geniet van enthousiaste handballertjes

Een sporthal vol kinderen in de leeftijd van zeven tot en met elf jaar. En handbalster Lois Abbingh. Ze geniet zichtbaar van alle aandacht ze krijgt tijdens bij haar oude club V en S.

Een week na het bronzen WK Handbal verzorgt de international een clinic voor de veertig handbaltalentjes. 'Het is fijn om wat terug te doen. En je ziet wat het los maakt in Nederland. Ze komen uit het hele land.' vertelt de trotse Groningse. Haar handbalcarrière begon in Groningen bij V en S.

Vol enthousiasme

De kinderen gaan vol enthousiasme los bij de verschillende onderdelen. Afwerken op doel, een partijtje en een parcours met hindernissen. 'Het is natuurlijk altijd even afwachten hoe het gaat, maar als ik zie hoe enthousiast ze zijn, doet mij dat goed.'

'We hebben geleerd hoe je moet schieten' vertelt de jarige Tyn Harms. Zijn dag kan niet meer stuk. Helemaal niet als Abbingh hem persoonlijk feliciteert. Hij krijgt een mooie mok met opdruk: 'I Love Handbal'. En daar gaat het ook om. Vroeg beginnen om de liefde voor handbal te ontwikkelen voor de toekomst. Niet alleen nationaal, maar zeker ook bij V en S.

Handtekeningen

Aan het eind van de clinic is er een vragenronde en handtekeningensessie. De handballertjes staan te dringen om hun shirt of bal gesigneerd te krijgen. Voor Abbingh is niets teveel. Ook de fotosessie kost haar geen moeite.

De komende weken gebruikt ze om bij te komen van het Wereldkampioenschap, en ook om na te denken over haar toekomst. Haar contract bij de Franse club Issy Paris loopt af. Haar uitmuntende spel op het WK is opgevallen. 'Er is veel belangstelling en ook bij de club waar ik nu speel kan ik mijn contract verlengen.'

