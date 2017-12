Jumbo Euroborg voor het eerst in 11 jaar op Eerste Kerstdag dicht (update)

Jumbo Euroborg in Groningen is voor het eerst in 11 jaar op 25 december gesloten. De vroegere slogan '365 dagen per jaar open' gaat dit jaar dus niet op.

Mensen die gewend zijn om op Eerste Kerstdag in het stadion van FC Groningen boodschappen te doen, staan maandag dus voor een dichte deur.

Vergunning

'Dit jaar hebben we geen ontheffing gekregen van de gemeente Groningen, al hebben we die wel aangevraagd', aldus een woordvoerder. Die ontheffing moet de supermarkt ieder jaar opnieuw aanvragen. 'Waarom de ontheffing dit jaar niet is verleend, weten we zelf ook niet', vervolgt hij.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Groningen ligt dit anders. 'In 2014 is de nieuwe koopzondagenregeling ingevoerd. Toen hebben wij afgesproken met de Jumbo Euroborg dat deze een avondwinkelvergunning krijgt, met een overgangstermijn van drie jaar.'

'Deze overgangstermijn begon op 1 december 2014, en is dus 1 december jongstleden afgelopen. In de zomer hebben wij nog een brief gestuurd naar de Jumbo, dat ze hierop moesten letten. Voor deze winkel gelden nu dezelfde regels als voor andere winkeliers', besluit de woordvoerder van de gemeente Groningen.

Geen supermarkten open in stad

Er zijn, behalve de AH to go op het Hoofdstation, geen supermarkten in de stad geopend op Eerste Kerstdag. 'De Jumbo op het Industriepark in Leek overigens wel', vertelt de woordvoerder.

Franchisenemers

Van onder andere Jumbo Winschoten en Albert Heijn Autorama in Veendam is bekend dat ze op 25 december open zijn. Opvallend is: beide supermarkten zijn eigendom van franchisenemers, en dus geen onderdeel van Jumbo of Albert Heijn zelf.

Twee jaar geleden was het nog druk in Jumbo Euroborg:

Ook vorig jaar boerde de eigenaar van de supermarkt goed, gezien de hoeveelheid croissantjes en stokbroden, die te zien is in onderstaande tweet: