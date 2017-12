Expeditie Grunnen: Jeroen zoekt een vrouw voor in zijn kerststulpje

Jeroen Hanssen heeft zijn huis helemaal opgetuigd in de kerstsfeer. Hij heeft maar liefst drie kerstbomen in zijn woonkamer staan, een kerststalletje, gezellige lichtjes en nog veel meer kerstversiering, maar hij mist nog een vrouw.

Hanssen is 34, heeft een baan en een eigen huis, maar de liefde van zijn leven moet zich nog melden. 'Blond, brunette, dat maakt me niet uit, als ze maar een goed hart heeft', zegt hij tegen Expeditie Grunnen presentator Ronald Niemeijer. Als een echte Robert ten Brink wil Ronald Jeroen graag helpen aan de vrouw.

