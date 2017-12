FrieslandCampina schrapt tientallen banen in Bedum

Bij de fabriek van FrieslandCampina in Bedum verdwijnen de komende jaren tussen de twintig en dertig banen.

Dat is het gevolg van een reorganisatie die het zuivelbedrijf twee jaar geleden in gang heeft gezet. Al spreekt woordvoerder Jan-Willem ter Avest liever van een 'effiency-slag':

Groeiende concurrentie

'De wereld verandert en FrieslandCampina speelt daarop in; de concurrentie wordt steeds steviger en de eisen van klanten nemen toe. Hierbij past een strategie van groei in toegevoegde waarde van producten en tegelijkertijd efficiënter werken in onze organisatie.'

Vervelende boodschap

De fabriek in Bedum heeft momenteel 164 arbeidsplaatsen. De helft van de banen die gaan verdwijnen, betreft vaste contracten. In de rest van de gevallen gaat het om uitzendkrachten.

Het personeel is eind november geïnformeerd. Ter Avest: 'Het blijft natuurlijk altijd een vervelende boodschap voor de betrokken medewerkers en hun families.'

Ook banen erbij

Ter Avest benadrukt dat het niet alleen een kwestie is van schrappen. 'Er zijn ook productielocaties waar juist banen bij komen, zoals Meppel. En in Noordwijk (bij Marum - red.) is de impact gering. Wat logisch is, want dat is een kleine locatie met zeventig medewerkers.'

FrieslandCampina heeft momenteel vestigingen in 33 landen met bijna 22.000 werknemers.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat bij de fabriek van FrieslandCampina in Noordwijk tien mensen werken. Dat bleek onjuist. De woordvoerder heeft laten weten dat hij zich had vergist.

