Den Hertog pakt derde plaats en leiderspak in Breda

Sjoerd den Hertog is de nieuwe leider in de strijd om KPN Marathon Cup archiefbeeld (Foto: Vincent Riemersma)

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen heeft zaterdagavond in Breda een dubbelslag geslagen.

Hij sprintte naar de derde plaats in de negende wedstrijd meetellend om de KPN Marathon Cup en verzamelde daarmee genoeg punten om het oranje leiderspak ter veroveren.

Tot leven

De zege na 125 ronden in Brabant ging naar de Belg Bart Swings. Jorrit Bergsma werd tweede. De wedstrijd in Breda kwam 45 ronden voor het einde tot leven. Een kopgroep van negen rijders maakte zich los van het peloton. Hieronder naast Den Hertog ook Pim Cazemier uit Den Horn en Johan Knol afkomstig uit Midwolde.

Net tekort

Er werd nog een achtervolging ingezet en uiteindelijk pakten in totaal elf vluchters een ronde voorsprong op het peloton. Den Hertog wist in de slotfase meerdere aanvallen te pareren, maar kwam hierdoor in de eindsprint net tekort voor de dagzege. Cazemier finishte als zesde in Breda, Knol gleed als zevende over de eindstreep.

Oranje leiderspak

Den Hertog verzamelde wel genoeg punten om het oranje leiderspak over te nemen van zijn ploeggenoot Crispijn Ariëns die de slag gemist had. Stadjer Robert Post staat derde in het algemeen klassement.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege naar Lisa van der Geest uit Warmond. Ze klopte in de eindsprint Emma Engberg. Iris van der Stelt werd derde. Beste Groningse was Britt Tjalma op de twaalfde plaats. Van der Stelt voert het algemeen klassement aan.

Lees ook:

- Marathonschaatser Knol sprint naar derde plek in Den Haag

- Den Hertog pakt derde plek in Deventer, Post net naast podium