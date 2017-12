Eerst naar de kerk, dan naar de supermarkt

Voor het eerst in tien jaar opent hij op zondag de deuren van zijn supermarkt in Loppersum. Jan Willem Scheffers zat zondagochtend eerst in de kerk, om daarna aan het werk te gaan in zijn winkel in Loppersum.

'Het is een afweging', geeft hij toe. 'Je moet kijken of het financieel uitkan. De lonen zijn 200 procent. Daar moet je als zakenman naar kijken', aldus Scheffers.

'Als het niet hoeft, dan niet'

De gelovige supermarkteigenaar vindt het daarnaast een belangrijke, persoonlijke afweging. Hij heeft al heel lang een vergunning om op zondag open te mogen, maar deed dat bewust niet. 'Mijn opvatting: als ik dicht kan blijven, dan blijf ik dicht. En dat heb ik altijd al gedaan. Als het niet hoeft, dan niet.'

Vaker open?

Het is dan ook een dubbel gevoel dat hij nu wel open gaat. Al is hij niet alleen zondag, maar elke dag met zijn geloof bezig. 'Of het nu zondag, of maandag of doordeweeks is, ik draag sowieso elke dag de winkel aan God op. Ik betrek Hem overal bij. Ik bid elke dag voor mijn klanten en mijn winkel.'

Gaat Scheffers nu vaker open op zondag? 'In principe denk ik: als het niet hoeft, dan niet. Even een dag rust, ook voor mijn personeel, is goed. Maar je merkt wel dat het heel druk wordt en dat steeds meer winkels op zondag open zijn. Dus daar moet je wel over nadenken.'