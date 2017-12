FC Groningen gaat na ruime zege toch nog met goed gevoel de winterstop in

Ludovit Reis werd uitgeroepen tot Man of the Match (Foto: JK Beeld)

Uitblinker Oussama Idrissi in duel met Sherel Floranus (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft de eerste seizoenshelft afgesloten met een ruime 4-0 zege tegen Sparta. Bij rust was het nog 0-0. Een doelpunt van Veldwijk vijf minuten na rust en de 2-0 van van Weert, een kwartier voor tijd, braken het Rotterdamse verzet.

Inelkaar gestort

Hierna stortte Sparta helemaal inelkaar in het Noordlease stadion en hiervan profiteerde FC Groningen. Eerst was het Holst die keihard in eigen doel schoot na een scherpe voorzet van Bacuna. Vlak voor tijd zette de ingevallen Doan de kers op de taart en schoot de 4-0 eindstand op het scorebord.

Bal op lat en paal

De thuisploeg was ook in de eerste helft al de betere ploeg, maar trof twee keer het doelkader. Na dik een half uur spelen raakte Idrissi met een uitgekiend schot de lat en vlak voor rust schoot Mahi op de paal. Breuer haalde de rebound van Idrissi van de lijn.

De ban gebroken

In de 49e minuut brak FC Groningen eindelijk de ban. Veldwijk werd in stelling gebracht door Idrissi na een fout van Breuer en schoot de bal beheerst achter doelman Kortsmit. Sparta kroop eindelijk uit de schulp, kreeg een paar aardige kansen maar kwam niet tot afwerken.

Beslissing

Een kwartier voor tijd besliste de ingevallen Tom van Weert het duel. Na een fout van het centrale verdedigingsduo van Sparta, Fischer en Breuer, bracht Mahi de bal scherp voor. Van Weert liep randje buitenspel en werkte de bal met zijn knie achter Kortsmit.

Sparta geeft het op

Dit was duidelijk de beslissing in de wedstrijd. Sparta, onder interim trainer Dolf Roks, gaf het helemaal op. Hiervan profiteerde de FC. Eerst werd een harde voorzet van opnieuw Bacuna keihard door Sparta-rechtsback Holst achter zijn eigen doelman gewerkt.

Kers op de taart

Vlak voor tijd was het opnieuw Bacuna die een goede rol vertolkte. De middenvelder gaf de bal wederom goed voor vanaf rechts. Na een geblokt schot was het de Japanner Doan die de 4-0 binnenschoot.

Goed gevoel

Met deze stevige zege gaat FC Groningen met een goed gevoel de winterstop in. Na een moeizame eerste seizoenshelft komt de ploeg van coach Ernest Faber uit op twintig punten uit zeventien wedstrijden. Hiermee bezet de FC de twaalfde plaats.

