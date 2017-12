'Keurige overwinning, onthutsend zwakke tegenstander, duidelijk dat Groningen ging winnen'

'Groningen had geen sterk positiespel nodig om tot zege te komen, scorende invallers en de kerstman is vroeg dit jaar: wedstrijd vol cadeautjes.' De leden van het supporterspanel van de FC zagen een eenvoudige Groningse zege tegen Sparta (4-0). Het rapportcijfer voor de FC: een 8.

Voetballend vermogen

Kort maar krachtig is Kris Groenewold. 'Een keurige overwinning waar weinig op af te dingen valt. Wij willen altijd strijd en passie zien, maar deze wedstrijd had dat amper nodig. Prima op voetballend vermogen uitgespeeld. Een 8!'

Niet in het zadel

'Het moge duidelijk zijn dat het ontslag van Pastoor Sparta nog niet in het zadel heeft geholpen,' analyseert Sil Piek. 'De keuze van de Spartanen om de defensieve lijn wat minder hoog te zetten leek logisch, maar ze hebben uiteindelijk niks anders gedaan dan de lange bal spelen.'

Geen sterk positiespel

'Tevens had Groningen niet eens heel sterk positiespel nodig om alsnog tot veel kansen te komen. Alles overziend een mooie overwinning op een onthutsend zwakke tegenstander, op naar een betere tweede seizoenshelft! Eindcijfer:7,5' besluit Piek zijn verhaal.

Slechte pot

Panellid Kevin van der Laan zag een ontzettend slechte pot waar snel duidelijk was dat Groningen zou gaan winnen. 'Pech de eerste helft met de lat en de paal. Scorende invallers en een geweldige eigen goal. En de goal van van Weert met een prima inleidende actie van Mahi.'

'De uitsupporters hadden er na de 4-0 nog zin in, waren vast blij dat ze niet vier dagen thuis bij de familie hoeven te zijn,' grapt van der Laan. 'Cijfer; 8,5.'

Kerstman vroeg dit jaar

Het slotwoord komt van Jasper Kelder. 'Haha, heerlijk dit. De kerstman is vroeg dit jaar, wedstrijd vol cadeautjes. Sparta was niet best, maar het team heeft ook zeker zelf veel afgedwongen.'

'Idrissi erg gevaarlijk, die gaan we nog hard nodig hebben als Mahi vertrekt. En ja, dat hij gaat leek ook wel duidelijk bij zijn wissel. Hoe dan ook een mooie afsluiter van de eerste seizoenshelft. Ik geef ze een dikke 8,' concludeert Kelder.

