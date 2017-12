Oud-PvdA-Kamerlid over Moorlag: 'Beeldvorming kan dodelijk zijn'

'Als bestuurder in het openbaar bestuur ben je heel erg kwetsbaar. Zeker op beeldvorming. Maar de feiten kunnen soms anders liggen.' Dat zegt oud-parlementariër Marjo van Dijken uit Groningen over PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag. Van Dijken zat in totaal acht jaar in de Tweede Kamer voor de partij.

Onder vuur

Moorlag ligt onder vuur vanwege zijn vorige baan als directeur van Alescon. Dit werkvoorzieningsschap bracht vierhonderd werknemers onder bij een uitzendbureau. Vervolgens huurde Alescon hen in via het uitzendbureau. Zij krijgen hierdoor minder salaris. De rechter verbood afgelopen week deze schijnconstructie.

'Dit is natuurlijk een voor de PvdA hartstikke belangrijk onderwerp. Werkgelegenheid en ook nog eens werkgelegenheid voor kwetsbare mensen. Het is niet niets', zegt Van Dijken.

Ongenadig vervelend

Zondag werd bekend dat Moorlag op het matje moet komen bij het partijbestuur van de PvdA. Ook zijn de Jonge Socialisten, de jongeren van de PvdA, handtekeningen aan het verzamelen om een ledenraad te houden over de kwestie.

'Dat hier breed over gesproken wordt en dat mensen daar hun gedachten over hebben, vind ik volstrekt logisch', zegt Van Dijken. 'Persoonlijk vind ik het ongenadig vervelend. Dat het is gebeurd en de consequenties die het heeft. Want er ontstaat toch een beeld van iemand die iets anders doet dan wat ie predikt. En daar zijn wij niet van.'

Gesprek

Bij de sollicitatieprocedure voor mensen, die op de kandidatenlijst worden gezet, hoort een gesprek. 'Het kan niet anders dan dat dit toen ter sprake is gekomen', zegt Van Dijken. 'Dat aan de orde is geweest: dit heb ik aangetroffen, er komt een rechtszaak, er komt een uitspraak en die gaan we volgen.'

'Als je weet dat er dingen lopen uit je verleden of in de situatie waar je op dat moment zit, dan maak je dat bekend. Het heeft geen enkele zin om daar stiekem over te zijn, want het komt toch uit. Een rechtszaak is in ons land gelukkig openbaar.'

Beeldvorming

'Ik vind het zo verschrikkelijk lastig. Op dat moment heeft iedereen kennelijk gedacht: er komt een uitspraak van de rechtbank, en dat is het dan. Maar dat er vervolgens daarmee toch een beeld ontstaat van: dit staat haaks op wat de PvdA vindt en wil en doet, ondanks dat het heel veel werkgelegenheid heeft opgeleverd. Maar zo willen we het niet. Ik vind het heel moeilijk om te begrijpen of men dat niet gezien heeft', vervolgt Van Dijken.

Geen slingers of gebak

'Het gesprek met de partijleiding is volgens mij een gesprek waarbij gewoon even om tafel wordt gezeten, lijkt mij. Er hangen vast geen slingers en er zal ook geen gebak zijn', vervolgt Van Dijken. 'Ik weet dat beeldvorming op een gegeven moment dodelijk is.'

Op de vraag of Moorlag verder kan als Kamerlid, zegt Van Dijken: 'Als ik echt ten diepste ervan overtuigd was dat ik iets had aangetroffen in een organisatie waar ik aan het werk ging, waarvan ik iets zie waarvan ik denk: dat is niet de bedoeling. En dat gaat naar de rechter...' Van Dijken maakt haar zin niet af en zegt iets later: 'Bij twijfel niet inhalen'.

Stevige bestuurder

'Als Moorlag zou opstappen als Kamerlid, verliest Groningen een stevige bestuurder en een uitstekende vertegenwoordiger, juist vanuit Groningen in die Tweede Kamer, waarin dat regionale geluid beter gehoord moet worden dan in het verleden gebeurde.'

'Het zou me echt enorm spijten als een stevige bestuurder opstapt die een enorme kennis heeft van wat er hier in de regio gebeurt. Nog naast het gasdossier, er speelt zoveel meer. Als je daar zoveel kennis van hebt, is mij dat heel dierbaar. Ik zou er echt enorm van balen', besluit Van Dijken.

Geen commentaar

De PvdA-Statenfractie in Groningen en het bestuur van het PvdA-gewest Groningen laten zondag weten voorlopig geen commentaar te geven. Zij wachten de ontwikkelingen af.

Lees ook:

- William Moorlag op het matje bij partijbestuur PvdA

- PvdA'ers verontwaardigd over aanblijven Moorlag na verboden schijnconstructie

- Jongeren in PvdA willen af van William Moorlag

- PvdA-Kamerlid Moorlag onder vuur wegens schijnconstructie