Bosker schaatst in laatste rit op OKT tegen Bergsma

Schaatser Marcel Bosker uit Groningen komt dinsdag tijdens het Olympisch kwalificatie toernooi op de 5000 meter in de laatste rit in actie tegen Jorrit Bergsma.

Spanning

In Thialf staat de spanning er vol op. Maximaal drie 5000 meter rijders kunnen zich plaatsen voor de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Favoriet Sven Kramer komt in de achtste en voorlaatste race in actie. Hij neemt het op tegen Erik Jan Kooiman.

Procedure

De winnaar van de 5000 meter komt op de tweede plek in de zogenoemde selectievolgorde. De schaatser met de tweede tijd komt op de tiende plek en de nummer drie neemt de vijftiende plaats en laatste positie in. Er mogen maximaal tien rijders van Nederland deelnemen aan de Winterspelen, met maximaal drie rijders op de 5000 meter.

