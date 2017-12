Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Sparta Rotterdam

FC Groningen won zondagmiddag met 4-0 van Sparta. Vijf minuten na rust brak Lars Veldwijk de ban. Daarna voerde de FC de score verder op door een treffer van van Weert, een eigen goal van Holst en een doelpunt van Doan.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Excelsior was 6,57 oftewel 'Best goud'.

Er werden in totaal 1195 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Uit tegen Willem II

Op zondagmiddag 21 januari 2018 vragen wij jullie wederom om jullie mening. FC Groningen speelt dan de uitwedstrijd tegen Willem II. Het duel in Tilburg begint om 14:30 uur.

