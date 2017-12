Op kerstavond branden er in onze provincie lichtjes op oorlogsgraven. Een landelijk initiatief waar stil gestaan wordt bij personen die omgekomen zijn door oorlogsgeweld.

Ook Greetje Groenbroek brandt een kaarsje bij het graf van haar zoon Henry Hoving. Hoving, sergeant der 1e klasse, kwam op 29-jarige leeftijd in 2016 om het leven tijdens een oefening in Mali.

Vandaag is het naast een herdenkingsdag voor gesneuvelde militairen ook de geboortedag van Hoving. 'Daarom zouden we hier sowieso heen', vertelt Groenbroek aan Expeditie Grunnen presentator Ronald Niemeijer.

Groenboek kwam het initiatief tegen op Facebook en benaderde de begraafplaats in Winschoten. In totaal doen er 56 begraafplaatsen in onze provincie mee aan dit initiatief. Zo ook in Ten Boer, zoals te zien is op onderstaande foto's, gemaakt door Jos Schuurman.

Onderstaande foto's zijn gemaakt in Bedum.