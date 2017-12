Deel dit artikel:











Atleet Stellingwerf pakt noordelijke veldlooptitel Atleet Ben Stellingwerf won de noordelijke veldlooptitel (Foto: Archiefbeeld RTV-Noord)

Ben Stellingwerf uit Bedum is in Appelscha noordelijk kampioen veldlopen geworden en dit voor de eerste keer in zijn hardloopcarrière. In de wedstrijd over 10.000 meter nam hij meteen na het vertrek de kop en stond deze niet meer af.

Ruime voorsprong Hij finishte met een voorsprong van 24 seconden op Rob Vijver uit Leeuwarden. Djurre Hoeksema uit Grolloo werd derde op 31 seconden van kampioen Stellingwerf. Vrouwentitel Thuisfavoriete Jessica Oosterloo won de vrouwentitel voor Hinde Fokkema uit Nijeberkoop en Saffira Kiewiet uit Eelde. De vrouwen legden 6000 meter af. Lees ook: - Deze dag: haardloper Huzengoa