Vertrek Mahi bij FC Groningen lijkt aanstaande

Mimoun Mahi in duel met Sparta-verdediger Sander Fischer (Foto: JK Beeld)

Mimoun Mahi lijkt zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen gespeeld te hebben. De clubtopscorer van de FC kreeg in de 77e minuut een publiekswissel in het met 4-0 gewonnen duel tegen Sparta.

'Ik wil graag een stap maken, mezelf ontwikkelen,' gaf Mahi na afloop aan. 'Ik merk aan mezelf dat ik een nieuwe uitdaging nodig heb. Ik hoop dat het in de winterstop rondkomt,' aldus Mahi.

Ontwikkelen

'Dit is mijn vierde seizoen bij FC Groningen. Op een gegeven moment heb je gewoon een andere omgeving nodig. Dit heb ik ook bij Sparta meegemaakt, dat ervaar ik nu hier. Op een gegeven moment wil ik mezelf gewoon doorontwikkelen.'

Publiekswissel

FC Groningen-trainer Ernest Faber gaf Mimoun Mahi een dikke tien minuten voor tijd een publiekswissel. 'Dat was inderdaad de insteek, een geste naar hem. Het zou zo maar kunnen zijn dat we hem gaan verliezen in de winterstop.'

Intern opvangen

'Als hij vertrekt wil ik dat graag intern opvangen. Ik werk graag met jeugd. Het is niet mijn voorkeur om iemand van buitenaf aan te trekken. We moeten de balans in de groep zien te behouden,' verklaart Faber.

