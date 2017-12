Expeditie Grunnen: Op bezoek bij een platina bruidspaar

Een platina huwelijk! Cor en Martje van Dam zijn vandaag 70 jaar getrouwd. Reden voor Expeditie Grunnen presentator Ronald Niemeijer om te vragen wat hun geheim is. 'Blijven communiceren', zegt Martje en niet roken vult Cor aan. Er kan zelfs nog een dikke smok vanaf.

Ronald zet een lang zullen ze leven in voor het platina bruidspaar:

Ook in Expeditie Grunnen:

- Nazorg bij de brommer van Garry

- Een kerststukje voor de kerk van Aduard

- Een cursus rollade knopen voor Ronald

- Vrijwillig stoepjes vegen in Winschoten

- Lichtjes op oorlogsgraven

