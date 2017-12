Deel dit artikel:











Padt: 'Ik heb nog voor anderhalf jaar contract, ik sta niet voor alle clubs open' Sergio Padt verricht een knappe redding tegen PSV archief (Foto: JK Beeld)

Nu de winterstop is aangebroken komt straks ook de transfermarkt op gang. De sterk spelende FC Groningen-doelman en aanvoerder Sergio Padt is een speler die andere clubs in het vizier kunnen hebben.