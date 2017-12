Een auto is zondagavond uitgebrand in Hoogkerk. De wagen stond geparkeerd langs de Drakesteijnstraat. Niemand raakte gewond.

Hoewel de brandweer er snel bij was, brandde de wagen van binnen volledig uit. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan.

Onbekenden hebben maandagmorgen geprobeerd een auto in brand te steken aan de J.F. Kennedystraat in Groningen. Een achterwiel raakte beschadigd. De brandweer kon voorkomen dat de hele wagen in vlammen opging.