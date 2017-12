Een garagebox is zondagavond uitgebrand in Hoogezand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de andere boxen aan de Goeman Borgesiusstraat.

De vlammen sloegen uit de garage. Tijdens het blussen kwam veel rook vrij.

Volgens ooggetuigen lag in de garage oud ijzer opgeslagen. Hoe de box in brand kon vliegen is onduidelijk