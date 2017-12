Twee tieners uit Groningen zijn zondag aangehouden omdat ze meerdere spiegels van auto's hadden getrapt. Dat meldt de politie.

Getuigen zagen hoe de jongens van twaalf en dertien jaar oud autospiegels vernielden in de Klaas de Vriezestraat in de stad. De politie kon de tieners snel aanhouden. Het is niet duidelijk om hoeveel spiegels het precies gaat.

De twee moeten hun actie op een later moment verantwoorden.