'De dood van Amir kwam onverwacht'

'Het ging niet zoals we gedacht hadden', zegt Marianne Bathoorn over de dood van de tienjarige Amir Mouradi. Ze is de gezinsbegeleidster van de familie. Het ernstig zieke jongetje overleed zondag in Groningen.

'We hebben vaak om zijn bedje gestaan en gedacht dat het dan zou gebeuren', vertelt Bathoorn. 'Nu komt het onverwacht. Dat is eigenlijk jammer.' Amir had een stofwisselingsziekte en een geestelijke beperking. Het uit Afghanistan afkomstige gezin woonde sinds september in een aangepaste woning in Groningen.

Lag al op de grond

Bathoorn hoorde het nieuws van Amirs dood via een appje van zijn vader. Ze communiceren vaak door middel van foto's, omdat de vader het Nederlands niet machtig is.

'Op die foto zag je ambulancepersoneel. Toen lag Amir al op de grond. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ze hem aan het reanimeren waren', vertelt Bathoorn tegen RTV Drenthe. Amir stierf thuis.

Weinig tijd

Ruim een jaar geleden werd Amir uit huis geplaatst. Het gezin, dat wachtte op een aangepaste woning, woonde in een asielzoekerscentrum in Emmen. De zorg was daar onder de maat. Vervolgens ontstond juridisch getouwtrek.

Uiteindelijk kreeg het gezin afgelopen september een huis in Groningen toegewezen en werd Amir met zijn ouders en broer en zus herenigd. 'Jammer dat ze zo weinig tijd in het huis hebben gehad.'

'Het is niet goed geweest'

Bathoorn is boos over de eerdere gang van zaken rond de uithuisplaatsing. 'We moeten ons schamen dat dit kind niet op een plek met de voorzieningen die hij nodig had, heeft kunnen leven.'

De gezinsbegeleider denkt dat de scheiding van zijn ouders Amirs situatie heeft verslechterd. 'In het azc lag hij te stralen. Na zijn terugkeer is hij nooit meer dezelfde geweest', zegt ze. 'Hij reageert als een baby op de onrust van zijn ouders. Het is niet goed voor hem geweest.'

Lees ook:

- 10-jarige Amir overleden

- Doodzieke Amir herenigd met familie