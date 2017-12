Letselschadespecialist over kermisongeluk: 'Het is belangrijk om alles te onderzoeken'

'Het gaat momenteel goed met Joshia, maar hij kan nog niet alles met zijn armen. Omdat hij nog in de groei is, moeten we ook nog maar afwachten hoe het zich ontwikkelt.'

Aan het woord is letselschadespecialist Frans Peter de Jong. Hij is ingehuurd door de familie van de zevenjarige Joshia uit Uithuizen. Hij brak in juni dit jaar zijn beide armen, toen hij op de kermis in zijn dorp uit een ronddraaiende Rock Express werd geslingerd.

Rechten veiligstellen

De kermisexploitant beweerde naderhand dat het slachtoffer het ongeluk aan zichzelf te wijten had. De familie van Joshia denkt daar anders over en heeft daarom besloten letselschadespecialist Frans Peter de Jong in te huren.

Die is momenteel bezig om een schadeclaim voor te bereiden. 'Het gaat erom om de rechten veilig te stellen. Je weet niet wat er nog achter weg komt, dus belangrijk om alles te onderzoeken.'

1,40 meter lang

Daarbij stoelt De Jong zijn claim vooral op de vraag of Joshia wel in de attractie had mogen zitten. 'Wat ik vermoed, is dat Joshia nog niet 1,40 meter lang was en dus niet in deze attractie mocht. Wat we in elk geval weten is dat er niet op is toegezien dat iemand van deze lengte in die attractie kon stappen. Dat acht ik een grond voor aansprakelijkheid.'

Het verweer van de kermisexploitant is dat Joshia is gaan staan. De Jong: Dat wordt met klem betwist door zijn familie, waaronder de stiefbroer die erbij was. Joshia zou onderuit zijn gegleden en bij het omhoogtrekken eruit geslingerd zijn. Bovendien staat dit nog steeds los van de stelling dat een kind van 1,40 meter niet in die attractie mag.'

Eerder ongeluk



Ook wekt het volgens de letselschadespecialist argwaan dat het eerder mis is gegaan bij de Rock Express. In juli 2016 in Coevorden raakten drie meisjes van 12 en 14 jaar lichtgewond bij een ongeval.

'Het bleek dus mogelijk om eruit geslingerd te worden', concludeert De Jong daaruit. Daarom baalt hij ervan dat de bevoegde instantie, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de attractie pas in Assen gekeurd heeft. 'Dat was na Uithuizen en daar heb ik niks aan, want daar klopte alles. Jammer dat NVWA niet direct in Uithuizen heeft gekeurd.'

