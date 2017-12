Zwarte zwaan doodgebeten door hond (update)

Een hond heeft maandagochtend een zwarte zwaan bij verpleeghuis Old Wolde in Winschoten doodgebeten. De hond pakte volgens een getuige eerst een van de twee volwassen zwanen en daarop een van de vijf jongen. De laatste kon echter ontsnappen en lijkt het goed te maken.

De twee zwarte zwanen zwemmen al jaren in de vijver bij Old Wolde en kregen een half jaar geleden vijf jonkies. Een vrouw die getuige was van het drama zei aangifte te gaan doen. Volgens haar heeft een van twee begeleiders van twee honden de zwaan uitgedaagd, waarna een van hun honden de zwaan te grazen nam.

De dierenambulance heeft de dode zwaan inmiddels weggehaald. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk aangifte wordt gedaan, of dat er een melding wordt gemaakt bij de politie.