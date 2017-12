Supermarkten in Ommeland redden Stadse kerstdiners

In de stad is op Eerste Kerstdag geen enkele grote supermarkt open. Maar veel Stadjers konden toch terecht in het Ommeland, waar een aantal supermarkten de deuren wel openden.

In onder meer Winschoten, Veendam, Uithuizen en Leek was minimaal één supermarkt open. Dat hebben de klanten geweten ook: parkeerplaatsen puilden uit en klanten stonden rijen dik bij de kassa's.

Verkooptopper

De absolute verkooptopper? 'Stokbrood', zegt Pieter Kuizenga van de Jumbo in Leek. 'Ik denk dat we vandaag tussen de zevenhonderd en achthonderd stokbroden verkopen. Het meeste vlees hebben de mensen in het weekend al in huis gehaald.'

Zo zijn het dus de supermarkten in het Ommeland die op Eerste Kerstdag menig kerstdiner hebben gered. 'Ik miste een paar ingrediënten voor de cranberrysaus', zegt een klant opgelucht. 'Dan is dit toch even makkelijk zo.'

Dinsdag, op Tweede Kerstdag, zijn de meeste supermarkten weer open. Ook in de stad.

